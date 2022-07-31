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İşgalci İsrail'den flaş karar! F-35'leri uçuştan çektiler! Sebebi...

İşgalci İsrail'den flaş karar! F-35'leri uçuştan çektiler! Sebebi...

İşgalci İsrail, envanterindeki F-35 savaş uçaklarını teknik bir sorun nedeniyle geçici olarak uçuşlardan aldığını duyurdu. Uçakların pilot fırlatma koltuklarıyla ilgili sorun olduğu açıklandı.

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İşgalci İsrail Hava Kuvvetleri, Amerika'dan temin ettiği F-35'lerle ilgili yeni bir karar aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri, filosundaki F-35 uçaklarının uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Kararın, pilot fırlatma sistemlerinde sorun olduğu konusunda ABD'den açıklanan endişeler nedeniyle alındığı açıklandı.

Kontrollerden geçecek, kullanılması özel izne tabi tutulacak

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç gün boyunca uçakların teknik kontrollerden geçirileceği bu süreçte herhangi bir F-35 uçağının kullanılmasının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel iznine tabi olacağı ifade edildi.

Pilot fırlatma koltuklarının ateşleme mekanizmasında sorun çıktı

İsrail’in bu kararı, uçağın üretildiği ABD’nin Cuma günü yayınladığı ve aralarında F-35’in de bulunduğu 3 savaş uçağının pilot fırlatma koltukları ateşleme mekanizmasıyla ilgili bir sorun tespit edildiği uyarısının ardından geldi.

Söz konusu arıza nedeniyle ABD ordusunun da bazı görevleri iptal etmek durumunda kaldığı duyuruldu.

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