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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin ailesine başsağlığı diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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