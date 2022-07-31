CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin ailesine başsağlığı diledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.