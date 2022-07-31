BIST 2.592
DOLAR 17,91
EURO 18,32
ALTIN 1.017,60
HABER /  GÜNCEL

 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber

 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin şehit olduğunu bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Keçe'nin arı sokması sonucu geçirdiği "Akut-alerji krizi" nedeniyle derhal hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Keçe'nin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da yaşandı! Bankta uyurken başına gelene bakın kameralara yakalandı
Muğla'da yaşandı! Bankta uyurken başına gelene bakın kameralara yakalandı
Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor ölü bulundu! Ardında intihar notu bıraktı
Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor ölü bulundu! Ardında intihar notu bıraktı
İzmir'de kavga ihbarına giden polis yüksekten düşerek yaralandı
İzmir'de kavga ihbarına giden polis yüksekten düşerek yaralandı
Abdullah Avcı: 7 ayda bir kupa güzel oluyor
Abdullah Avcı: 7 ayda bir kupa güzel oluyor
Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun kulüp arıyor
Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun kulüp arıyor
Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldıran zanlı yakalandı
Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldıran zanlı yakalandı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı oldu
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na adaylık şartı
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na adaylık şartı
ABD Başkanı Biden'ın testi yeniden pozitif çıktı
ABD Başkanı Biden'ın testi yeniden pozitif çıktı
AK Parti'den EYT müjdesi ve enflasyon açıklaması
AK Parti'den EYT müjdesi ve enflasyon açıklaması