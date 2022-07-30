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Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun kulüp arıyor

Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun kulüp arıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp arayışına girdi. İyi bir teklif gelmesi durumunda sarı-lacivertlilerin milli futbolcunun ayrılığına izin vereceği belirtiliyor.

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Teknik direktör Jorge Jesus döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerden ayrılmak istiyor.

Serdar Dursun takımın en golcüsü olmuştu
Fanatik'te yer alan habere göre, İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise gelişmelerden rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.

"Taramı'nin özelliklerini beğeniyorum"
Sarı lacivertliler, iyi bir bonservis teklif edilmesi durumunda Serdar Dursun'un ayrılığına onay vereceği belirtiliyor. Teknik Direktör Jesus da Portekiz basınına, Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi transferi için açıklama yaptı. Jesus, "Taremi'nin özelliklerini beğeniyorum. Ancak onun pozisyonu için 4 oyuncum var. Böyle bir ihtimal doğmaz" dedi. Serdar Dursun'un olası ayrılığı sonrası sarı lacivertlilerin yeni bir forvet için hamle yapacağı vurgulanıyor.

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