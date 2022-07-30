Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da açılan 6'lı masa pankartını beğendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da tören alanında açılan "Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme" pankartına "Çok beğendim" yorumunda bulundu.

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Ordu'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında açılan bir pankarta dikkat çekti.

"6'lı masa Ordu'dan oy bekleme" pankartı

"Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme" pankartını okuyan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Benim Ordulum böyle işte, haddini bildirir"

"Demin karşımda pankart gördüm. Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme. Maşallah, benim Ordulum böyle işte. Haddini bildirir. Çok beğendim.

"Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyor"

Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar. Bunlar elit görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastenesi Ordu'ya yapıyoruz. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti.

Ama seçimden sonra buna 'Emekli CHP Genel Müdürü'nü de eklemesi gerekiyor. Yıllardır kendisine, yalan siyasetini bırak dedik ama dinletemedik. Bunların milletin değerleri, dertleriyle ilgili bir dertleri yok. Sıkıntıya düştüklerinde bir köşeye çekilip kahvesini yudumladığını 15 Temmuz'da gördük. Bu kadar yüreksiz çıkmaları bize dokundu."