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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da Karadeniz fındık fiyatını bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da Karadeniz fındık fiyatını bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Ordu’da tarihi günlerden biri yaşandı. Miting alanı Erdoğan'ı beklerken Karadeniz fındık fiyatlarının açıklanmasını bekliyor.

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Sabahın erken saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaya başlayan Ordulular, güvenlik güçlerinin aramalarından geçirilerek alana alındı. Miting alanı sıcak havaya rağmen mitingin başlamasına saatler kala hıncahınç doldu.

Bu arada miting alanında ve yollarda ilginç pankartlar dikkat çekti. Miting alanındaki pankartlarda, yerel fındık tekerlemelerinden galat yapıldı. Pankartlarda “Yine yeşillendi fındık dalları, Reis alacak tüm oyları”, “Fındık dalda tekleme, 6’lı masa Ordu’dan oy bekleme”, “Fındığın uğuru, Ordu’nun gururusun”, “Reis’in Ordu’su 2023’e hazır”, “Aynı yoldan geçtik, aynı sudan içtik, sen dik dur Reis, 2023 için ant içtik” sözleri yar aldı.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçeceği yol üzerindeki binalarda ise “Dünya Lideri, Milletin Adamı Ordu’ya hoş geldiniz” pankartları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ordu-Giresun Havalimanında AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’yu 2002 yılından bu yana 19 yılda 20. kez ziyaret etmiş oldu.

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