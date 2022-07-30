Vladimir Putin kaçacak iddiası! "Uçak hazırda duruyor" deniyor gideceği ülke...

Kremlin'in içindeki çok gizli bilgileri paylaşan Telegram hesabının Vladimir Putin ile ilgili son iddiası dış basında geniş yer buldu. İddialara göre, Rus lider Ukrayna'da savaşı kaybetmesi halinde ülkesinden kaçarak Suriye'ye yerleşecek... Kaçış uçağının hazırda bekletildiği de öne sürüldü.

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Ukrayna savaşı aylardır tüm şiddeti ile devam ediyor. Bölgeden korkunç haberler gelmeye devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili ortaya atılan iddiaların haddi hesabı yok.

Tüm bu iddiaların arkasında çoğunlukla Kremlin içerisinden güvenilir kaynakları olduğunu iddia eden General SVR Telegram kanalı var. Putin'in sağlık durumu ile ilgili sık sık güncelleme yayınlayan kanal şimdi de Rus liderin kaçma planlarının hazır olduğunu iddia etti.

Başkent Kiev'i alma planları suya düşen ve askerlerini Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesine yönlendiren Rusya'nın işgal planı Donbas bölgesinde de beklendiği gibi gitmiyor. Birliklerin ilerleyişi son günlerde durma noktasına gelirken Ukrayna Herson kentini geri almak için karşı saldırı başlattı.

"Uçak hazırda bekliyor, gideceği ülke Suriye" iddiası

İddialara göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas operasyonunun da başarısız olması durumunda Rus halkının bakış açısında keskin bir değişiklik olacağının farkında ve olası bir yenilgi durumu için kaçış planını hazırladı.

Bugün İngiliz basınında geniş yer alan iddiaya göre Rus liderin kaçmayı planladığı ülke Suriye. Putin 2015 yılındaki Suriye iç savaşına doğrudan müdahale ederek Beşar Esad'a yardım etmişti. Şimdi yardım sırasının Esad'da olduğu düşünülüyor.

Rus lideri ve ailesini taşımak için hazırlanan uçağın Moskova'da hazırda bekletildiği öne sürülüyor.

Rus ekonomisi geri döndürülemez düşüş içerisinde

Putin'in kaçma planının arkasındaki nedenlerden birinin de ülkedeki ekonomik kriz olduğu düşünülüyor. Uzmanlar Ukrayna işgali sonrası Batı'nın yaptırım kıskacına aldığı Rusya ekonomisinin feci ve geri döndürülemez bir düşüş içerisinde olduğunu belirtiyor.

Batı medyasında bugün yer alan haberlerde "Rus ekonomisinin içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurulduğunda, Putin'in Suriye'de emekli olmayı düşünmesi şaşırtıcı değil." ifadesi dikkat çekti.

Rus kuvvetleri Herson'da ivme kazandı

Öte yandan Ukrayna Kuvvetleri Rus işgali altındaki kritik kent Herson'da Rus birliklerinin bağlantılarını yok etmek için bir kaç köprüyü yok etti. Kentin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya geri geçebileceği konuşuluyor.