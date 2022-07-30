Kamerunlu Killo hayatını kararttı! Türk asansör işçisi paketi açınca şoke oldu
Asansör firmasında çalışan Hasan Ö'nün akılalmaz bir dolandırıcılık hikayesiyle hayatı karardı. Kendisini Kamerunlu iş adamı olarak tanıtan Killo'ya 35 bin euro (642 bin TL) kredi çekip gönderen Hasan Ö. parasının 100 bin dolar arttığını sandı eve gidip paketi açtığında şoke oldu.
İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Asansör firmasında çalışan 40 yaşındaki Hasan Ö. geçtiğimiz ay sosyal medya platformu Facebook'ta vakit geçirirken hesabına bir mesaj geldi. Mesajı kendisini Killo olarak tanıtan Kamerunlu bir iş adamı gönderdi.
Yatırım vaadi: Türkiye'den 4 bin 191 kilometre uzaklıkta olan Kamerun'da yaşayan kendisine Killo ismini veren bir kişi mesajla önce selam verip fotoğrafını attı, ardından İstanbul'da bulunan erkek kardeşi aracılığıyla Türkiye'de 2 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını söyledi.
Afrika'da bir asansör firması sahibi olduğunu anlatan Killo, Afrika'nın asansör için büyük bir pazarı olduğunu da ekleyerek ortalık teklif etti. Miktarı duyan Hasan Ö. ise teklifi kabul etti.
"Yoksulluğu asla bilmeyeceğiz"
Buraya kadar bir nebze makul olan olay teklifin kabul edilmesiyle akıl almaz bir boyuta evrildi. Aynı gün telefon numarasını da paylaşan Killo'ya Hasan Ö. karşılıklı konuşmayı teklif etti