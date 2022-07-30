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Trabzonspor Sivasspor'u farklı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Trabzonspor Sivasspor'u farklı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu

2021-2022 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor farklı bir galibiyet alarak Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

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TFF tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 37. ve 51. dakikalarda Cornelius, 64. dakikada yeni transfer Larsen ve 76. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu. 

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