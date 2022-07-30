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MSB: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Çok sayıda terörist öldürüldü

MSB: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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