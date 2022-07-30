İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı oldu

Hizmete girdiği günden itibaren kısa süre içinde birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

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İstanbul Havalimanı 29 Ekim 2018 tarihinde açılarak, faaliyetlerine başladı.

Bir güruhun şiddetle karşı çıktığı İstanbul Havalimanı taşıdığı yolcu kapasitesiyle Avrupa'da zirvede yer almaya devam ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 22-28 Temmuz'u kapsayan istatistiklerini açıkladı.

Avrupa'da zirvede

Açıklanan verilere göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1327 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL'ün "22-28 Temmuz 2022 dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporu"nda Paris Charles de Gaulle ile Amsterdam Schiphol havalimanlarını geride bıraktı.

Antalya 8.sırada

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Antalya Havalimanı ise 942 sefer ile listede 8. sırada yer aldı.

"Takım ruhu ile çalışırsan oluyor"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, EUROCONTROL Genel Müdürü Eamonn Brennan'ın ilgili paylaşımını alıntılayarak, "Bir hafta daha İGA İstanbul Havalimanı birinci. Personeline sahip çıkarsan, kriz çıkış senaryolarına hazır olursan, DHMİ, SHGM, THY ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği dahil tüm paydaşların ile tek takım ruhu ile çalışırsan oluyor." ifadelerini kullandı.