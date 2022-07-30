CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açıkladığı 54 liralık fındık alım fiyatını yetersiz buldu. Kendisinin teklif ettiği rakamın 4 dolar (72 TL) olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza!" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da katıldığı toplu açılış töreninde bu yıl için fındık alım fiyatını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 27 lira olan fındık fiyatını bu yıl için 54 liraya çıkardıklarını söyledi.

"3 doların üzerine çıkardık"

Erdoğan, "İktidara geldiğimizde alım fiyatı 1 doların altındaydı. Bu yüzden çoğu bahçe bakımsız kalmıştı. Şimdi 3 doların üzerine çıkardık. 2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kilogram başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu yetersiz buldu

Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk tepkisini sosyal medya üzerinden yaptı. Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, 54 liralık fiyatı yetersiz buldu.

"Bay Kemal'in teklifi 4 dolar idi"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Erdoğan'ın ülke vizyonu 'Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım' falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal'in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza!" ifadelerini kullandı.