BIST 2.592
DOLAR 17,91
EURO 18,32
ALTIN 1.017,60
HABER /  GÜNCEL

AFAD’dan İran’a insani yardım malzemesi

AFAD’dan İran’a insani yardım malzemesi

AFAD, İran’da meydana gelen sel afeti sebebiyle bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada 'geçmiş olsun' denildi.

Abone ol

 Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), İran’da meydana gelen sel afeti sebebiyle bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “İran’da meydana gelen sel afetinin ardından, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kavga ihbarına giden polis yüksekten düşerek yaralandı
İzmir'de kavga ihbarına giden polis yüksekten düşerek yaralandı
Abdullah Avcı: 7 ayda bir kupa güzel oluyor
Abdullah Avcı: 7 ayda bir kupa güzel oluyor
Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun kulüp arıyor
Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun kulüp arıyor
Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldıran zanlı yakalandı
Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine saldıran zanlı yakalandı
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na adaylık şartı
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na adaylık şartı
ABD Başkanı Biden'ın testi yeniden pozitif çıktı
ABD Başkanı Biden'ın testi yeniden pozitif çıktı
AK Parti'den EYT müjdesi ve enflasyon açıklaması
AK Parti'den EYT müjdesi ve enflasyon açıklaması
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu
Trabzonspor Sivasspor'u farklı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
Trabzonspor Sivasspor'u farklı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
Irak Meclisi'ndeki oturumlar ikinci bir karara kadar askıya alındı
Irak Meclisi'ndeki oturumlar ikinci bir karara kadar askıya alındı