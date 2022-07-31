AFAD’dan İran’a insani yardım malzemesi

AFAD, İran’da meydana gelen sel afeti sebebiyle bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada 'geçmiş olsun' denildi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), İran’da meydana gelen sel afeti sebebiyle bölgeye insani yardım malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “İran’da meydana gelen sel afetinin ardından, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.