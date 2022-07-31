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Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor ölü bulundu! Ardında intihar notu bıraktı

Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor ölü bulundu! Ardında intihar notu bıraktı

AVUSTURYA'da aşı karşıtları ve pandemi komplo teorisyenlerinden ölüm tehdidi alan Lisa-Maria Kellermayr adlı doktor muayenehanesinde ölü bulundu. Savcılık odada bir intihar notu bulunduğunu açıkladı.

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Avusturyalı doktor Lisa-Maria Kellermayr pandemi boyunca aşı karşıtlarından ölüm tehditleri almıştı. Kellermayr'ın intihar ettiği açıklandı. Doktorun cesedi ofisinde bulundu.

Salgın dönemi boyunca sık sık medyaya röportajlar veren Kellermayr, pandemiyle mücadele ve aşı olma mesajları vermişti. Haber Global'in aktardığına göre, savcılıktan yapılan açıklamada bir intihar notu bulunduğu ancak ölüm nedeninin açıklanması için otopsi sonucunun bekleneceği belirtildi.

Avusturya geçtiğimiz günlerde Kovid-19 aşısını zorunlu kılma planından vazgeçmişti. Ülkede karantinalar ve aşı kampanyaları on binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Kellermayr'ın ölüm haberinin ardından hükümetten yapılan çağrıda doktorlara yönelik olarak yapılan yıldırma ve korku tacirliği kampanyalarına son verilmesi istendi.

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