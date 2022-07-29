Milyonlar bekliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) masadaki formüller herkesin gözünden kaçan detaya bakın

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çalışmaların başladığını duVyurmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih vererek, “En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz” dedi.