Milyonlar bekliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) masadaki formüller herkesin gözünden kaçan detaya bakın
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için birçok formül masada... EYT ne zaman çıkacak?, EYT’de masadaki formüller neler? , Nasıl bir yol haritası izlenecek? sorularına yanıt aranıyor. 6 milyon kişiyi etkileyecek kararda çok önemli bir detay herkesin gözünden kaçtı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çalışmaların başladığını duVyurmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih vererek, “En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz” dedi.
Haber Global'de yer alan habere göre EYT'ye ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Bakanlık bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.
İlgili bakanlıklarla da temas halinde yürütülecek çalışmalarla sorunun çözümü konusunda en uygun formülün bulunması amaçlanıyor.
EYT konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor.