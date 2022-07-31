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Muğla'da yaşandı! Bankta uyurken başına gelene bakın kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da yaşandı! Bankta uyurken başına gelene bakın kameralara yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir şahsın bankta uyuduğu sırada çantasından düşen cüzdanındaki nakit bin 600 lirayı çalan şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

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 Edinilen bilgiye göre, bir şahıs cadde üzerindeki bir parkta uyuyup uyandığında cüzdanının içerisindeki parasının olmadığını fark etti. Şahsın, karakola giderek parasının çalınmış olabileceğini belirterek şikayetçi olması üzerine Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde; 4 ayrı iş yerindeki kamera görüntüleri ve tanık araştırmaları neticesinde şahsın uyuyakaldığı esnada cüzdanın yere düştüğü ve R.B. (22) isimli şüpheli şahsın yere düşen cüzdan içerisindeki parayı alarak uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, çalınan bin 600 TL nakit para sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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