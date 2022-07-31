Kimse bunu beklemiyordu! Sürpriz saldırı... İHA'yla Rus filosunu havaya uçurdular!

UKRAYNA'nın doğusu için iki ordunun kanlı çarpışması devam ederken Ukrayna'dan sürpriz bir saldırı geldi. Ukrayna Kırım'ın Sivastopol limanında Rus filosuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Rus filosuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş aylardır hız kesmenden devam ediyor.
Son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaşta Rus ordusu Ukrayna güçlerini itmeye devam ederken Kırım'dan dikkat çeken bir haber geldi.
AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Ukrayna Kırım'daki Rus filosuna saldırı düzenledi.
Vali açıkladı: 5 kişi yaralandı
Rusya'nın ilhak ettiği kentin valisi Mihail Razvozhayev, Pazar günü Kırım'ın Sivastopol limanında Rus filosuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda beş kişinin yaralandığını söyledi.