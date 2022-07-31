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YSK'dan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili soruya cevap

YSK'dan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili soruya cevap

Liberal Demokrat Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na, “Mevcut Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir mi?” diye sordu, YSK, “Kurulun görev ve yetkileri arasında görüş bildirmek yer almıyor” yanıtını verdi.

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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre,  LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Haziran 2022'de ‘adaylığını' açıklamasından sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bir dilekçe vererek, “Erdoğan hukuken aday olabilir mi?” diye sordu. YSK, yanıtında şu görüşlere yer verdi: 

“İlgili kanunda, YSK'nın görev ve yetkileri sayılmıştır. Sayılan bu görevler arasında özel nitelikli istemler konusunda görüş bildirme görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan gerekçelerle görüş bildirilmesine yer olmadığına oybirliği karar verildi.”

LDP ise cevabın tartışmaları bitirmediğine dikkat çekerek YSK'ya ikinci bir dilekçe gönderdi ve “Temennimiz, demokrasiye ve tarihe karşı taşıdığınız sorumlulukla yapacağınız belirsizliği giderecek gerçek bir açıklama ile ülkemiz kamuoyunu tereddütte yer bırakmayacak şekilde bilgilendirmenizdir” diye talepte bulundu. Kulaksız, YSK'nın konuya açıklık getirmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne de dilekçe verdi.

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