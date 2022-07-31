Köy halkı iki haftadır geceleri yer altından gelen seslerden tedirgin! Korkudan uyuyamayan halk nöbet tutuyor

"Gece yatmıyoruz, nöbet tutuyoruz"

Yıldırım, “72 yaşındayım böyle korkunç bir ses görmemişim. Saat 12.00’de, 01.00’de, 02.00’de böyle derin derin bir ses geliyor. Herkes benim evimin altından bu ses geldi diyor. Herkes evden kaçıp sonra evine bakıyor, evde hiçbir şey yok. O kadar korkunç bir sestir. Gece yatmıyoruz, nöbet tutuyoruz. Köy halkı tedirgindir. Küçük büyük herkes diyor 'Bu ne olacak?' Herkes korkuyor bu derin patlamadan” diye konuştu.