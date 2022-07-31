İngiliz medyası yazdı: Cavani Galatasaray ile görüşüyor

İngiliz medyası, Manchester United'dan ayrılan ve boşa çıkan 35 yaşındaki Uruguaylı golcü Cavani'nin Galatasaray'la transfer masasına oturduğunu yazdı.

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Seferovic'in ardından Ali Akman'ı renklerine bağlamak üzere olan ve bir golcü transferiyle daha ilgilenen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngilizler, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve bir süredir görüştüğü Villarreal'le anlaşamayan Edinson Cavani için Galatasaray'ın devreye girdiğini öne sürdü. Haberlerde, 35 yaşındaki santraforun Galatasaray'ın teklifine olumlu dönüş yaptığı ve tarafların imza ücreti, başarı bonusları gibi detaylar üzerinde pazarlıklara geçtiği ifade ediliyor.

Sakatlık sorunu kalmadı

Geçen sezon Premier Lig'de 15 maça çıkabilen ve 2 gol 1 asistle oynayan Cavani, sakatlıklar nedeniyle United'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ancak Uruguaylı santrforun bireysel antrenörle yeni sezona hazırlandığı ve herhangi bir probleminin bulunmadığı bildirildi. Cavani aynı zamanda Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın Milli Takım ’dan arkadaşı.