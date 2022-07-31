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CHP 120 imzayla başvuru yaptı! Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP 120 imzayla başvuru yaptı! Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin verdiği kanun teklifi için yarın olağanüstü toplanacak. Genel Kurul, 1980'den bugüne 39 kez olağanüstü toplandı. En fazla olağanüstü toplantı 19 ve 22. dönemlerde yapıldı.

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TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifi için yarın olağanüstü toplanacak.

CHP, 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

AA muhabiri Genel Kurulun geçmişteki olağanüstü toplantılarını derledi. TBMM Genel Kurulu, 1980'den sonra 17. Dönem'den bu yana toplam 46 kez olağanüstü toplantıya çağrıldı. 39 toplantı gerçekleştirilirken bir çağrı hakkında işlem yapılmadı, 3 çağrı reddedildi, 3 çağrı ise yeter sayı bulunamadığı için düştü.

İçtüzüğe göre, TBMM Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebiliyor. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getiriyor.

Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış yoklamasında en az 200 milletvekilinin Genel Kurulda hazır bulunması gerekiyor.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşmüş oluyor. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmaların devamına karar vermediği takdirde tatile veya ara vermeye devam ediliyor.

Önceki olağanüstü toplantılar
TBMM, 17. Dönem'de 4, 18. Dönem'de 5, 19. Dönem'de 6, 20. Dönem'de 3, 21. Dönem'de 3, 22. Dönem'de 7, 23. Dönem'de 2, 24. Dönem 5, 25. Dönem 1, 26. Dönem'de 3 kez olağanüstü toplandı. 27. Dönem'de ise olağanüstü toplantı gerçekleştirilmedi.

Geçmişte olağanüstü toplantılar seçimler, bazı kanun tekliflerini görüşmenin yanı sıra Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeler, bakanlar kurulu programının okunması ve güven oylaması, dış politikadaki olağanüstü gelişmeler, terör olayları, Anayasa değişikliği, TBMM'nin kuruluşunun yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt dışına asker göndermeye ilişkin tezkereler ile FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gibi çeşitli konularda yapıldı.

Ayrıca 1990'da hac mevsimi sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşın vefat ettiği olaylar, 1996'da Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesinin görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapıldı.

Genel Kurul, 2001'de Anayasa değişikliği, 2005 ve 2012'te terör olayları konusunda genel görüşme talebi, 2006'da Avrupa Birliğine katılım sürecinde açıklanan 9. Uyum Paketi olarak çıkarılması düşünülen kanun teklifi, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla ant içme töreni için olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, son olağanüstü toplantısını 2017'de Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin uzatılması için gerçekleştirdi.

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