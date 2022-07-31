Memura ve emekliye yeni zam müjdesi! En düşük maaş 10 bin 350 lira olacak
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için yıl sonu hesaplamaları da başladı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinden yapılan hesaplamalara göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.
Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştular. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldılar. SSK ve Bağ-Kur'lular zamlı maaşlarını alırken memurlar 8 Temmuz'da yeni maaşlarını almışlardı. Faruk Erdem yeni zam için önemli detaylar aktardı.İşte milyonları ilgilendiren o yazı:
Memur emeklilerine ise ay başında normal maaşları 28 Temmuz'da da yüzde 41.7 oranından oluşan zam farkları ödendi. İşçiler için ise 2016 yılından bu yana ilk kez bir ara asgari ücret zammı yapıldı ve asgari ücret yüzde 30 artışla net 5500 TL oldu. Bu yeni maaşlarda 1 Ağustos itibariyle işçilere ödenecek.
Yeniden hesaplama
Bu yeni maaşlar, bu yılın Aralık ayına kadar devam edecek. Aralık ayırda ise oluşacak 6 aylık enflasyona göre yeniden zam hesaplanacak.
Bu arada Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olduğunu açıklayınca bu noktada yeni hesaplar yapılmaya başladı.