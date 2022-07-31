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Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 11 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 11 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda biri şehirler arası yolcu otobüsü olmak üzere üç aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralanırken, bir çocuk da şok geçirdi. Yaralıları sıkıştıkları yerden kurtaran itfaiye erleri kazazedeleri sakinleştirmeye çalıştı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkii Ankara istikametinde biri şehirler arası yolcu otobüsü olmak üzere üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye erleri, araçtan çıkardıkları yaralıları güneşten korumak için üzerlerine örtü açıp, korkanları teskin etmeye çalıştı. Kaza haberini alan kazazedelerin yakınları da olay yerine geldi.

Otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken, şok geçiren bir kadın yolcunun çocuğuna sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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