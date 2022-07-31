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Putin yarı şaka yarı ciddi teklif etti Erdoğan geçiştirdi İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Putin yarı şaka yarı ciddi teklif etti Erdoğan geçiştirdi İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Rusya, Türkiye'ye SİHA anlaşması teklifinde bulundu mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi.

Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine de değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna da yanıt verdi.

"Taahhüt söz konusu değil"
Kalın, "Yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Konuşabiliriz gibisinden. Taahhüt söz konusu değil. Sayın Putin de tavrımızın farkında. Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını tanıyoruz. Ama bunu biz savaşı tahrik etmek için değil, bir an önce sonlandırmak için yapıyoruz" diye konuştu.

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