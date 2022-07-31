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Bu olay KPSS tarihine geçer! Güldüren sözler: Burada öyle bir şey yazmıyor...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bu olay KPSS tarihine geçer! Güldüren sözler: Burada öyle bir şey yazmıyor...

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de KPSS heyecanı yaşandı. Geç geldiği için ikinci oturuma alınmayan aday, görevlilere verdiği "burada öyle bir şey yazmıyor" cevabı gülme krizine soktu.

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Kocaeli’de KPSS'ye giren adaylar sabahın erken saatlerinde Sınav merkezlerine geldi. Sınava İzmit Mesleki ve Teknik Lisesinde giren adaylar, sabah 10.15’de yapılan ilk oturumun ardından saat 14.45’te başlayan ikinci oturum için tekrar merkeze geldi.

14.30’da kapanan kapının ardından 14.32’de gelen aday ise sınava alınmadı. Sınava geç geldiği için alınmayan vatandaş görevlilere kağıdını göstererek, "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi. Vatandaşın verdiği cevap gülme krizine soktu.

Eşini sınava getiren Ferhat Yanci de, "Eşimi sınava getirdim. İnşallah bu sene doğru tercihlerle geçer. Türkiye’nin neresi olduğu hiç önemli değil. Bütün topraklar bizim topraklarımız. Nasip olursa sınıf öğretmenliği için girdi. Hayırlısıyla bekliyoruz" dedi.

Feyyaz Sarıgül ise, "Eşim üç dönemdir giriyor. Bu dönem de iyi hazırlandı. Yaklaşık 5-6 aydan beri hazırlanıyor. İnşallah iyi geçecek. Sınava geç kalanlar oldu az önce. Onlara da sağlık olsun diyelim" diye konuştu.

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