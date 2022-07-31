WhatsApp'ta herkesin çevrimiçi görünme sebebi belli oldu

Anlık mesajlaşma uygulamalarında lider konumda bulunan WhatsApp'ta son günlerde birçok kişi, uygulamayı kullanmadığı halde çevrimiçi göründüğüne dair şikayetlerini dile getiriyordu. Birçok kişi arasında tartışmalara sebep olan bu hatanın nedeninin, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı güncelleme olduğu ortaya çıktı. Bilindiği gibi WhatsApp, çevrimiçi görünmenin tamamen gizlenebileceği bir güncelleme üzerinde çalışıyor.