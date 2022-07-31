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WhatsApp'ta herkesin çevrimiçi görünme sebebi belli oldu

WhatsApp'ta herkesin çevrimiçi görünme sebebi belli oldu

Son günlerde WhatsApp uygulamasında çevrimiçi olmayan kişilerin de çevrimiçi göründüğü şikayetleri peş peşe geliyordu. Söz konusu durumun sebebi belli oldu.

WhatsApp'ta herkesin çevrimiçi görünme sebebi belli oldu

Anlık mesajlaşma uygulamalarında lider konumda bulunan WhatsApp'ta son günlerde birçok kişi, uygulamayı kullanmadığı halde çevrimiçi göründüğüne dair şikayetlerini dile getiriyordu. Birçok kişi arasında tartışmalara sebep olan bu hatanın nedeninin, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı güncelleme olduğu ortaya çıktı. Bilindiği gibi WhatsApp, çevrimiçi görünmenin tamamen gizlenebileceği bir güncelleme üzerinde çalışıyor. 

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WhatsApp'ta herkesin çevrimiçi görünme sebebi belli oldu

Yaşanan bu aksaklığın bu çalışmaların sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

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WhatsApp'ta herkesin çevrimiçi görünme sebebi belli oldu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı var. 

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WhatsApp'ta herkesin çevrimiçi görünme sebebi belli oldu

Her geçen gün kullanıcıların karşısına yeni bir özellikle çıkan Whatsapp bu kez bir sorunla kullanıcının karşısında...

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