102 parlamenterden küstah bildiri: Erdoğan'ın çılgınlığına karşı durun

FRANSA'da farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine operasyon planına karşı çıkılması yönünde çağrıda bulunan bir bildiri yayımladı. "Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlıklı mektupta senatörler, Türkiye hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama stütüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını" ifade etti.Abone ol
Fransa'da senatör Laurence Cohen'in girişimiyle farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter, yayımladıkları ortak bildiride Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.
Le Journal du Dimanche gazetesinde yer alan habere göre, Senatör Laurence Cohen’in başlattığı girişime farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter katıldı.
“Erdoğan’ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı” başlıklı bildiride, “Vladimir Putin’in Rusya’sı Ukrayna’da savaş suçlarını artırırken, Recep Tayyip Erdoğan, küresel duyguların gölgesinde Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik kanlı bir saldırı başlatmayı planlıyor.
Bugün, Suriye’nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırmak amacıyla NATO’dan açık çek almak için Ukrayna’daki savaş çerçevesinde NATO’daki merkezi statüsünden faydalanıyor.” ifadeleri yer aldı.
Bildiride, “Batılı ülkeler artık Türk ordusunun ihlallerini görmezden gelmemeli” denildi.
İmzacılar, Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve Suriyeli Kürtlerin koruma altına alınması için Fransa'nın konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine operasyonun sinyalini mayıs ayında vermişti.