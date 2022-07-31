Bursa'da inanılmaz olay! Köprüden atladı seyir halindeki otomobilin camından içeri girdi 1'i ağır 3 kişi yaralı
BURSA'da köprüden atlayan kişi seyir halindeki otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi. Feci olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Herkesi şaşırtan olay, saat 09.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Karabügül (38), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı köprüden atladı.
O sırada köprünün altında iş arkadaşı İlhan Nitelik (48) ile birlikte seyir halinde olan Şefik Gülmez (48) idaresindeki 16 LBK 01 plakalı otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi.
Diğer sürücüler ne olduğunu anlamaya çalışırken, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hayati tehlikesi sürüyor
Sürücü Şefik Gülmez ve köprüden otomobilin üstüne düşen Karabügül, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobilde yolcu olarak bulunan İlhan Nitelik kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İsmet Karabügül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.