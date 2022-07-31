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4 ilde peş peşe korkutan orman yangın! 3 ilden sevindiren haber geldi

4 ilde peş peşe korkutan orman yangın! 3 ilden sevindiren haber geldi

Mersin, Hatay, Burdur ve İzmir illerinde eş zamanlı çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. İzmir, Mersin ve Hatay'dan sevindiren haber geldi. Bölgede çıkan yangınlar kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Burdur'da çıkan yangında ise söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

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İzmir, Hatay, Mersin  ve Burdur illerinde eş zamanlı yangın çıktı. Çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda İzmir, Mersin ve Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı. Burdur'daki yangında ise söndürme çalışmaları devam ediyor. 

Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı
Edinilen bilgiye göre,Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahalede bulunuldu.  Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Hatay'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de serada çıkan yangın, ormana sıçradı: Kontrol altına alındı
 İzmir'in Menderes ilçesinde seraların olduğu bölgede çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, 14.23'te İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde bulunan seralarda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 3 su tankeri, 3 helikopter ve 2 uçak 8 dakikada bölgeye sevk edilerek müdahale başlatıldı. Yangın, çok kritik bir noktada saat 15.46 itibariyle kontrol altına alındı. Bu sayede binlerce hektarlık alan yanmaktan kurtarıldı.

Burdur'da orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor...
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde orman yangını çıktı. Bucak'ın Çobanpınar köyü Narağacı mevkinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi. Yangına ayrıca uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

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