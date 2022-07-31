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ABD'de ölümcül bakteri türü ortaya çıktı! Toprakta bulunuyor, ilk belirtisi ise...

ABD'de ölümcül bakteri türü ortaya çıktı! Toprakta bulunuyor, ilk belirtisi ise...

ABD'de toprakta bulunan ölümcül bir bakteri türü büyük korku oluşturdu. Genellikle tropikal bölgelerde görülen bakterinin yol açtığı hastalığın ilk belirtisinin "ateş" olduğu belirtildi.

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ABD Hastalık önleme ve Kontrol merkezleri (CDC), Mississippi'nin Körfez Kıyısı'nın toprağında ve suyunda ölümcül bir bakteri bulunduğuna dikkat çekti CDC, virüsün ABD'de ilk kez görüldüğünü ve Melioidosis hastalığına neden olabileceğini duyurdu.

"Ateş, eklem ağrısı ve baş ağrısı yapıyor"
Melioidosis, 'Burkholderia pseudomallei' adlı bir bakteri türünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık. Kemirgenlerin yanı sıra koyun, keçi, sığırda görülme oranı yüksek. İnsandan insana nadir olarak bulaşıyor ama öldürücü etkisi var. CDC hastalığın "ateş, eklem ağrısı ve baş ağrısı" gibi belirtilerle kendini hissettirdiği söylüyor.

Tropikal bölgelerde daha çok görülüyor
Söz konusu hastalık tipik olarak olarak Güney Asya, kuzey Avustralya gibi tropikal bölgelerde bulunur. ABD'de yıllık ortalama 12 vaka tespit edilirken hastaların çoğu bakterilerin endemik olduğu bir ülkeye seyahat etmişti. Hastalık en son 2021 yılında dört ayrı eyalette patlak verince, vakaların ithal bir aromaterapi spreyi ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

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