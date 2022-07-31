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Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibi saldırıda hayatını kaybetti

Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketinin sahibi saldırıda hayatını kaybetti

Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi olan Nibulon'un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya, Rus ordusunun Mıkolayiv’e düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

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Rus ordusunun saldırılarında Ukrayna'nın en büyük tahıl şirketi olan Nibulon'un sahibi Oleksiy Vadatursky ve eşi Raisa Vadaturskaya hayatını kaybetti. Vadatursky’nin gece saatlerinde Rus ordusunun Mıkolayiv’e düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi. Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vadatursky ve eşinin ölümünü doğrulayarak, Vadatursky’nın tarım ve gemi inşa endüstrisinin gelişimine olan katkısının paha biçilemez olduğunu ifade etti.

“İyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayet”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mikhail Podolyak ise Vadatursky’nın ölümünü “önceden tasarlanan bir cinayet" olarak nitelendirerek, "Vadatursky'nin ölümü bence bir kaza değil, iyi düşünülmüş ve planlanmış bir cinayettir" dedi.

Podolyak ayrıca, Ruslar tarafından fırlatılan füzenin doğrudan eve değil Ukraynalı tahıl tüccarı Vadatursky'nin yatak odasını vurduğuna dikkat çekti.

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