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NATO'dan flaş Kosova açıklaması! 'Müdahale etmeye hazır'

NATO'dan flaş Kosova açıklaması! 'Müdahale etmeye hazır'

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu duyurdu.

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NATO'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun gergin olduğu belirtilerek, "KFOR, durumu yakından takip ediyor ve istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır." ifadesi kullanıldı.

KFOR'un Kosova'daki tüm vatandaşların hareket özgürlüğü için çalıştığına işaret edilen açıklamada, "KFOR, sahada görünür ve güçlü bir duruş sergilemektedir. KFOR tüm muhataplarla iletişim halinde." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, KFOR'un Belgrad-Priştine Diyalog Sürecini desteklediği belirtilerek, "Diyaloğun devam etmesi önemli. Bu bölge barışı ve güvenliği için önemli. KFOR, Kosova'daki güven ve huzuru sağlamak için gereken her türlü önlemi alacaktır." ifadesine yer verildi.

Sırbistan-Kosova gerginliği
Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar bu akşam Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı.

Kosova'da siren sesleri de duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiği ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Bu arada, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliğinin (AB) ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, bu akşam yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğradı.

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