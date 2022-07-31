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Galatasaray transferi açıkladı! Midtsjö için resmi görüşmeler başladı

Galatasaray transferi açıkladı! Midtsjö için resmi görüşmeler başladı

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İstanbul'a geldi
Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray için İstanbul'a geldi. 

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