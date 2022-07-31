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Meteoroloji Trakya'yı uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Trakya'yı uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son radar verilerine göre, saat 22.50'ye kadar Edirne'nin güneyindeki İpsala ve Keşan ile Tekirdağ'ın merkez, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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