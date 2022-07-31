Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Görüştüğümüz oyunculardan biri"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gündemlerinde yer alan Evander hakkında, "Görüştüğümüz oyunculardan biri" dedi.

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Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

Maçı 2-1 kazanan Galatasaray, sezonun son hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, Kerem Aktürkoğlu ve Emre Akbaba'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi ve yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi.

Fiorentina'ya karşı iyi bir maç oynadıklarını belirten Buruk, "Oyunun genelinde iyi oynadık ve skor ürettik. İstediklerimiz ortaya çıktı. Bizim için çok önemli bir hazırlık maçıydı. Oyuncularımı hazır ve konsantre gördüm. Oyuncularımın hazırlık maçı olmasına rağmen yüzde 100 hazır olduğunu gördüm. Transferlerimiz gelecek. Önümüzdeki günlerde de Midstjö transferi bitecek. Yapmak istediğimiz transferler var. Doubois'in durumu salı günlü netleşecek. Elimizdeki oyuncuları hazırlayıp Antalyaspor maçına en iyi kadromuzla çıkabilmek istiyoruz. Yönetimimizin çalışmaları devam ediyor. Taraftarlarımızın beklentisi var, bu beklentiyi karşılaşamaya çalışacağız." dedi.

Seferovic yorumu

Maçı 2 asistle tamamlayan yeni transfer Haris Seferovic'le ilgili ise Okan Buruk, "Seferovic kendini kanıtlamış bir oyuncu. Onunla ilgili çok olumlu düşünüyorduk. Gol ve asist dışında takıma çok yardım etti. Bir santrforun yapabileceği her şeyi yaptı. Erken de çıkardık bazı oyuncuları. Seferovic büyük bir katkı verdi. Diğer oyuncular da katkı verecek." yorumunda bulundu.

"Görüştüğümüz oyunculardan biri"

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden Evander'le ilgili ise Okan Buruk şunları söyledi:

"Evander de görüştüğümüz oyunculardan biri. Sadece bizim istediğimiz bir oyuncu değil. Hoca değişikliği oldu orada. Avrupa maçı oynuyorlar. İnşallah en iyi şekilde kadromuzu güçlendireceğiz."

Okan Buruk ayrıca şunları söyledi:

"Bu sene çok daha iyi bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın yeri hep şampiyonluktur. Bir kadro değişimi oluyor. Başarısızlık kadro değişimine yol açıyor. Hem hazır hem de takıma katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz. Çok büyük bir değişim var. Yeni başkan, yeni teknik direktör ve yeni oyuncular... Bu değişimin etkilerini görüyoruz. Genel kurulun verdiği yetkiler, başkanımızın ve Erdem beyin verdiği emekler çok önemli. Bugün birlikteliği sahada göstereceğiz."

"Böyle bir şanssızlık oldu"

Fiorentina maçında sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve oyundan çıkan Leo Dubois'nın durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Salı günü MR'ı çekilecek. Oyuncu bizimle çalışmadı. Bizimle hazırlanmadı. Hazır olduğunu düşünerek maçlara başlattık. Ancak eski takımında çalıştığı dönem çok iyi geçmemiş. Kendi bünyemizde hazırladığımız oyuncularda her şey çok iyi gidiyor. Böyle bir şanssızlık oldu. İnşallah en kısa zamanda iyileşir. Omar (Elabdellaoui) da çok güvendiğimiz, bildiğimiz, net bir oyuncu. O da Dubois'nın yerine girerek görevini yaptı." şeklinde görüş belirtti.

Nef Stadı'nda dolu tribünler önüne çıkacakları günü beklediğini aktaran Galatasaray Teknik Direktörü, "İlk imza için İstanbul'a gelirken heyecanı ve pozitifliği yaşadım. Bu aynı şekilde devam ediyor. Ben de aynı mutluluk ve heyecanla taraftarımıza yaklaşmaya çalışıyorum. Bu takımlar taraftar için hayatta. Onlara yakın olmamız gerekiyor. İnşallah stadımızda dolu tribünler önünde en kısa zamanda taraftarımızla buluşacağız. O beni daha çok heyecanlandıracak." diyerek sözlerini tamamladı.