Siren sesleri yükseliyor! Kosova-Sırbistan sınırında sıcak saatler: Kendi evlerini savunacaklar

Kosova-Sırbistan sınırında hava saldırı sirenleri çalmaya başladı. Sırp lider Vucic, "Kriz büyüyor, Sırplar daha fazla vahşet görmeyecek. Savaş istemiyoruz ancak bu yaşananlar devam ederse kazanan Sırbistan olur.'' ifadelerini kullandı.

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Kosova-Sırbistan sınırında bugün her iki ülke de hava saldırı sirenleri çalmaya başladı. Öte yandan karşılıklı iki ülke arasında karşılıklı uyarı atışları yapıldığıyla ilgili videolar basında yer aldı. Her iki ülke de sınıra asker sevkiyatı yaptı. Kosova hükümetine ait resmi web sitelerine siber saldırı düzenleniyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten kritik açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, durumun çok kritik olduğunu belirterek BM'yi acil toplantıya çağırdı. Vucic, "Kriz büyüyor, Sırplar daha fazla vahşet görmeyecek. Savaş istemiyoruz ancak bu yaşananlar devam ederse kazanan Sırbistan olur. Savaş istemiyoruz ve barış için dua edeceğiz ama bundan sonra Sırpları ezmeye, taciz etmeye ve öldürmeye cüret ederlerse teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kosova-Sırbistan arasında gerilim nasıl tırmandı?

Kosova Başbakanı Abin Kurti geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kosova'ya girecek Sırplara geçici kimlik verilecek, pasaportlarını değil bu kimlikleri kullanmaları gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise bugün yaptığı açıklamada Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti. Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.

Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Sırbistan Savunma Bakanlığı bugün yaşanan gerilimle ilgili bir basın açıklaması yaparak askerlerinin Kosova topraklarına girmediğini ifade etti.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Basında yer alan bilgi kirliliği üzerine açıklama yapma gereği duyduk: Sırp askerleri, sözde Kosova topraklarına girmedi. Sözde Kosova güvenlik güçleri ile bir çatışma yaşanmadı. Sınır hattında durum stabil."

"Sırbistan kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil"

Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil" dedi.