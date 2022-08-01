Evi olmayana sosyal konut kredi kart borcuna yapılandırma kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede kredi kartı borçları nedeniyle takibe düşenler ile dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesine yönelik destekler konuşulacak.

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Gözler bugün yapılması beklenen kritik Kabine toplantısına çevrildi. Tahıl koridoru, terörle mücadele, ekonomideki son durum ve yapılacak yeni düzenlemelerin ele alınacağı kritik toplantıda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masada olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor.

Kredi kartı borçları için 3 formül

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

81 ilde konut projesi

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak.

Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak.

Tahıl koridoru

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum konuşulacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek yeni adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında tahıl koridoru, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Irak/Suriye'deki son gelişmeler ile birlikte diğer dış politika konuları da ele alınacak.