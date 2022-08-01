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Aydın'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı ölenler var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aydın'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı ölenler var

 AYDIN'dan kaza haberi geldi. Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen iki kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Olkan Yetişkin (30) idaresindeki 09 LR 781 plakalı otomobil, Çine istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Yetişkin ve araçtaki Batuhan Sönmez'in (19) hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtan çıkarılan cenazeler, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı duyan Yetişkin ve Sönmez'in yakınları sinir krizi geçirdi.

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