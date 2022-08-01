Şehit eşine zulüm! İşten kovuldu CHP'li belediyeden skandal: Eşin bize mi şehit oldu

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan şehit eşi Hatice Batırır, gördüğü baskıyı Başkan Karalar'a anlatmak istedi. Randevu bile verilmeyince iktidara yakın bir televizyon kanalına röportaj veren Batırır, önce izne çıkarıldı ardından kovuldu.

Abone ol

Şehit eşi Hatice Batırır (46), 13 yıl önce eşi Bilal Batırır'ın teröristlerce şehit edilmesi sonrasında devletin sağladığı hakla Adana Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapmaya başladı. Ancak CHP'li yönetimle birlikte sorunlar yaşamaya başladı.

CHP'li belediyeden "Eşin bize mi şehit oldu", "Senin ne ayrıcalığın var ki sabit hatta çalışıyorsun" gibi baskılar gördüğünü söyleyen Batırır, çalıştığı otobüs işletmesinde de mobbinge maruz kalmaya başladı.

"Disiplinsiz davrandığı" ve "amirlerine karşı geldiği" gerekçesiyle yevmiye kesme cezaları alan Batırır, gördüğü baskıları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a iletmek istedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Yıllık izindeyken kovuldu

Randevu alamayan Batırır, sesini duyurmak için A Haber'e röportaj verince fırsat kollayan yönetim ise şehit eşi için düğmeye bastı. Önce kınama cezası verilen Batırır ardından yıllık izine çıkarılıp, izindeyken işten çıkarıldı.

Yıllık izindeyken mesai arkadaşlarının kendisini arayıp çizelgede isminin olmadığını öğrendiğini anlatan Batırır, "Hemen baş şoförü aradım. Bana 5 dakika sonra döndü ve işten çıkarıldığımı söyledi. Böyle bir çıkış olur mu? İnsan ya telefon açar ya da çağırıp anlatır. Şehit eşine böyle mi sahip çıkıyorlar"

"Benim eşim bu vatan için canını verdi. Hayatıyla bedel ödedi. Şehitlerimiz bu vatan için canlarından, ailelerinden vazgeçiyorlar. Kendini vatana adamış başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteklerini bekliyorum" diye konuştu.