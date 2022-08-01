Çağlar Ökten'in eski eşi oğlu Artur'un annesi kimdir Seda Sayan resti gündem oldu

Seda Sayan'ın 7. eşi olan 35 yaşındaki Çağlar Ökten'in oğlu Artur yaptığı bir yorumla bir anda magazin basınının gündeminde yer aldı. İlk eşinden olan oğlu 11 yaşındaki Artur Ökten, 'Seda annen sayesinde sırtın yere gelmez' yorumuna kızdı ve ilginç bir cevap yazdı. Bu olaydan sonra Artur Ökten'in annesi kimdir, Çağlar Ökten'in ilk eşi kimdir soruları merak edildi.

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Seda Sayan'ı 7. kez nikah masasına oturtan ve çok aşığım dedirten 35 yaşındaki Çağlar Ökten'in ilk eşinden olan oğlu Artur yaptığı bir yorumla gündem oldu. Sosyal medyada bir takipçinin 'Seda annen sayesinde sırtın yere gelmez' yorumuna bozulan 11 yaşındaki Artur'un yazdıkları olay oldu. Bu olaydan sonra Artur'un annesi kimdir, Çağlar Ökten'in ilk eşi kimdir soruları merak edildi. Bu paylaşımların ardından Çağlar Ökten'in özel hayatı ve ilk evliliği yeniden merak konusu oldu. Şarkıcı olan Çağlar Ökten bir kez evlilik yaptı ve bu evlilikten Artur adında bir oğlu oldu. 11 yaşında olan Artur'un annesi, yani Çağlar Ökten'in ilk eşine dair bir bilgi bulunmuyor. Fakat Çağlar Ökten'in sevgilisi Lara Şehiroğlu bir dönem çok konuşulmuştu. Hatta Çağlar Ökten ile Lara Şehiroğlu'nun arasında Seda Sayan'ın girdiği ve ilişkilerini bitirdiği de konuşulan iddialar arasındaydı.

Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesiyle pozlarını da paylaşan Seda Sayan'ın eşinin oğlu bir yoruma ise kızdı.

Artur’un hemen hemen her paylaşımını beğenen ve yorum yapan Seda Sayan, Artur’un son paylaşımına da yorum yaptı. Bir takipçi ise Arthur'a ‘’Sırtın yere gelmez oğlum Seda annen var bu hayatta’’ yorumunu yaptı.

Artur Ökten ise yoruma kızarak "1- Seda benim annem değil ben ona abla diyorum! 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere deymez o benim arkamda, Seda abla değil!’’ yorumunu yaptı.

Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan, düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederiyle buluştu. Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturan Seda Sayan, düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederiyle buluştu.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisi gibi müzisyen Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz bir şekilde evlendi. Taze gelin Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildirmek için mahkemenin yolunu tutmuştu.

Çağlar Ökten kimdir: Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsus'ludur. 1987 doğumlu olan Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.