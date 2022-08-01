5 kadınla birlikte görüntülenince! Eski Beşiktaşlı Fernandes gazeteciyi yumrukladı

İran ekibi Sepahan’a transfer olan ve bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes, 5 kadınla birlikte görüntülenince olay çıkardı. 36 yaşındaki futbolcu, menajerinin de tepki gösterdiği gazeteciye yumruk attı. Fernandes ve menajeri polis tarafından emniyete çağrıldı.

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Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor takımlarının formasını giyen Manuel Fernandes, İran’ın Sepahan kulübüne transfer olmuştu. Yeni sezon öncesi kampını Kocaeli Edis Spor Kompleksi’nde geçiren ve İran ekibiyle bir haftadır idmanlara çıkan Portekizli yıldız, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalar yapmıştı.

Yeni kulübüyle hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Manuel Fernandes, “Bir haftadır buradayım. Kulübümüz geçen seneyi üçüncü bitirmiş, büyük bir kulüp. Tabii ki bu seneki hedefimiz şampiyon olup kupayı kazanmak” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş’ta geçirdiği günlerle ilgili de konuşan başarılı futbolcu, “Ben de Beşiktaşlı taraftarlarla aynı duygudayım. Benim ikinci evim burası. Tabii o duygular ve İstanbul bambaşka. Benfica’da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş’ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım” cümlelerine yer vermişti.

Manuel Fernandes, İran’ın Sepahan takımıyla kamp için geldiği Türkiye’de olay çıkardı. Gündüz İzmit'te antrenman yapan futbolcu, akşam Kuruçeşme’de bulunan bir mekana geldi. Mekanda basın mensuplarının olduğundan habersiz olan Fernandes, geç saatlerde yanında beş kadınla birlikte dışarı çıktığı sırada patlayan flaşlarla şoke oldu.

Muhabire yumruk

Arkadaşının muhabire saldırdığını gören Fernandes de koşarak Ağdağ'a yumruk attı. Yüzünden ve kolundan yaralanan muhabir, hemen polise haber verdi. Fernandes ve arkadaşları, gazeteciyi darp edip, kaçarak olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Şikayet üzerine gelen polis ise hemen rapor tuttu.

Muhabir Mustafa Ağdağ, önce ifade verdi, daha sonra da darp raporu aldı. Polis ekipleri, ifadelerini almak için Manuel Fernandes ve menajerini şubeye çağırdı.