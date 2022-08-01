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Arsenal Arda Güler için gözünü kararttı bonvervis bedeli
Arsenal Arda Güler için kesenin ağzını açtı. İngiliz basını Güler için Arsenal'in 25 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.Abone ol
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girdi.
İngiliz basını Daily Express, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Arda Güler'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Haberde Arsenal'in Arda Güler için Fenerbahçe'ye 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.
İngiliz basını, Arda Güler’in geçen sezon yan yana oynadığı eski Arsenal’li Mesut Özil ile bazı benzerlikler gösterdiğine dikkat çekti.