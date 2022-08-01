Adil Karaismailoğlu açıkladı TCDD yeniden yapılanıyor OSB'ler için güzel haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD’nin holdingleşmesi ve taşımacılık bölümlerinin ayrılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Organize sanayi bölgelerini demiryollarıyla limanlara bağlayacağız" dedi.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD'de işletmeyle ilgili yeni bir modele ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. DÜNYA'ya konuşan Bakan Karaismailoğlu, yük tarafında TCDD'nin üç özel şirketle çalıştığının bilgisini vererek, demiryollarının bu şirketlere vagon, lokomotif kiraya verebildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, yoğun bir yatırım dönemine girildiğini ve demiryolunun lojistikteki payını yüzde 22"ye çıkaracaklarını söyledi.

Ankara Sohbetlerinin konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ ile DÜNYA Yayın Koordinatörü Vahap Munyar’ın sorularını cevaplandırdı.

Sanayi bölgelerinin demiryolu hattına entegrasyonu konusundaki çalışmalarınız ne aşamada?

Özellikle lojistik maliyetinin düşürülmesi açısından demiryolu yatırımları çok önemli. OSB, liman, anayolu demiryoluna bağlayıp lojistik maliyetinin düşmesi için önemli iş yapıyoruz. Emisyonun azaltılması Paris İklim Anlaşması taahhütleri nedeniyle demiryolu önemli. Hem yeni yatırımlar, hem eski hatların elektrikli hale dönüştürülmesinde seferberlik halinde çalışma başladı. Son olarak Dünya Bankası 500 milyon dolar kredi aldık, Filyos dahil OSB’leri bağlayacağız, ciddi çalışmalar var, imalatlar devam ediyor.

TCDD'de yeniden yaplandırma

Yük tarafından özel sektörde 3 şirket çalışıyor. Hatta TCDD onlara vagon , lokomotif kiraya verebiliyor. Bir dönem TCDD’nin taşıma kısmı ayrılmaya çalışıldı ama sonuç alınamadı. Altında çeşitli şirketlerin olacağı holdingleşme modeli planlandı. Biz şimdi benzer bir model üzerinde çalışıyoruz. Bunların verimliliğini artırmamız lazım.

Ayrıca, dorse, TIR taşıyan vagonlarımız var. Avrupa taşımalarında bunu kullanmak zorundayız, artık kapılar tıkandı zaten.

“Yerli elektrikli trene Togg gibi bir özel isim bulacağız”

Demiryolu ekipmanlarında yüzde 60 yerlilik zorunluluğu var. Bunun by-pass edilmesi mümkün değil. Gayrettepe Havalimanı hattını Eylül ayında açacağız. Araçlarda yüzde 60 yerli zorunluluğu vardı Ankara’da imal edildi. Gebze-Darıca hattının araçlarını yine Ankaralı bir firma yapıyor. Şu anda Kayseri’de tramvay hattının araçlarını da yerli firma yapıyor.

Öte yandan TCDD Sakarya Fabrikası da araç üretiyor. TÜRESAŞ Gaziantep raylı sistem ihalesini aldı. Bunlar Türkiye’ye ürettikleri gibi ihracata yönelik de üretim yapıyorlar.

Ayrıca Adapazarı fabrikasında 160 km hıza ulaşabilen hızlı elektrikli tren ürettik, testleri devam ediyor. 10 bin km test yaptı TÜRESAŞ’ta, sertifikasyon süreci devam ediyor. Bu yıl içinde yolcu taşımaya başlayacağız. Milli Elektrikli Hızlı Trenin adını da TOGG gibi bir isim vereceğiz. Eskişehir fabrikasında lokomotif üretiyoruz, Sivas’ta da vagon üretiyoruz. 3 fabrikada 5 bin kişi çalışıyor.

“Yavuz Sultan Selim 2027’de devletin olacak”

Avrasya Tüneli çok iyi gidiyor, bazı günler 60 bine çıkıyor. Garanti 68 bindi. 55 bin 60 bin arası devam ediyor. Önümüzdeki yıl 68 bini geçeceğimizi düşünüyoruz. Geçen sene 500 milyon lira katkı verdik, biz yapsaydık 1 milyar 250 milyon dolar cebimizden harcayacaktık ve her yıl 600 milyon lirayı cebimizden harcayacaktık. Havalandırma, elektrik vs. bir sürü masraf yapılıyor. 2027’de Yavuz Sultan Selim köprüsü devletin olacak. İşletme süresi bitiyor. Oradan gelecek para doğrudan gelir akışı olarak devam edecek.

Raylı sistem eklenecek mi?

İhalesini yapmaya hazırlanıyoruz. Çerkezköy Kapıkule arası için yüzde 50 hibe desteği aldık. Bunun da 2029’a kadar yapılması öngörülüyor. Gebze’den başlayıp Çatalca’ya kadar ulaşan 5 milyar dolarlık proje. Çanakkale 2 milyar 545 milyon Euro yatırım maliyeti var. Bugün yapılsaydı 3.5 milyar Euro tutuyor. Bu yüzden uygun zamanda fizibilitesi uygun projeleri yapmaz lazım. Eski yoldan gitseler sadece yakıtı hesaplasan daha fazla ödeyecekler.