Müge Anlı babası İhsan Anlı kimdir, kaç yaşında neden öldü ailede şiddet detayı

ATV ekranlarının en çok seyredilen ismi Müge Anlı'yı kahreden ölüm haberi geldi. Babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. Müge Anlı'nın babasının ölümünün ardından İhsan Anlı kimdir, kaç yaşında neden öldü soruları merak edildi. İhsan Anlı'nın geçen sene kanser olduğu ve Müge Anlı'nın anne ve babasının küçük yaşta şiddet nedeniyle ayrıldığı biliniyor.

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Geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak 2. kez evlenen Müge Anlı'dan bu kez kahreden haber geldi. Müge Anlı'nın uzun süredir kanser gören babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. Cumartesi günü aile arasında sessiz sedasız defnedildi. Bu haberin ardından Müge Anlı'nın babası yeniden gündem oldu. Babası hakkında pek konuşmayan ve küçük yaşta anne ve babasının şiddet nedeniyle ayrılduğını söyleyen Müge Anlı'nın babasının arası ile açık olduğu da söylenenler arasındaydı.

İhsan Anlı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor fakat 2021 yılında kansere yakalandığı ve tedavi gördüğü biliniyordu.

İhsan Anlı’nın cenazesi cumartesigünü Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman: Faili bilinmeyen olayların çözüldüğü, kayıpların bulunduğu ve birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Yeni sezonu heyecan içinde bekleyen izleyiciler Her sabah saat 10.00'da yayınlanan programın yeni sezon tarihine ilişkin aramalar yapıyor. Peki, "Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

Müge Anlı yeni sezon ne zaman: 24 Haziran 2022 tarihinde bir sezonu daha başarıyla bitiren Gazeteci Müge Anlı, sezon finali ardından ekibi ile birlikte geride bıraktıkları sezonda büyük başarı elde ettiklerini belirtti. Beklenen yeni sezon için kesin tarih verilmedi. Ancak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçen senelerde Eylül ayında başlamıştı.