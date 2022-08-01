BIST 2.618
DOLAR 17,94
EURO 18,37
ALTIN 1.019,02
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüste vakalar patladı! Bakan Fahrettin Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması

Koronavirüste vakalar patladı! Bakan Fahrettin Koca'dan yeni kısıtlama açıklaması

Koronavirüste özellikle Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları patladı. Maske ve bazı kısıtlamaların yeniden getirilmesi konusunda sağlık çevrelerinin bazılarından baskı geliyor. Bakan Fahrettin Koca yeniden kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ile ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı? Toplu taşıma araçlarında, uçaklarda... " sorusuna, " Hayır kesinlikle gündemimizde yok." yanıtını verdi. 

Bakan Koca, Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuştu. 
Koca, "Evet... Son birkaç haftadır, vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz  Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz... Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar... Risk biraz daha fazla... Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler... Maske taksınlar... Mesafeye dikkat etsinler." dedi. 

Koca şu ifadeleri kullandı: 
"Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız.  Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz.  Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memura ve emekliye yeni zam müjdesi! En düşük maaş 10 bin 350 lira olacak
Foto Galeri Memura ve emekliye yeni zam müjdesi! En düşük maaş 10 bin 350 lira olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da fırında dehşet! Tartışma kavgaya dönüştü ve...
Karaman'da fırında dehşet! Tartışma kavgaya dönüştü ve...
Adil Karaismailoğlu açıkladı TCDD yeniden yapılanıyor OSB'ler için güzel haber
Adil Karaismailoğlu açıkladı TCDD yeniden yapılanıyor OSB'ler için güzel haber
Çağlar Ökten'in eski eşi oğlu Artur'un annesi kimdir Seda Sayan resti gündem oldu
Çağlar Ökten'in eski eşi oğlu Artur'un annesi kimdir Seda Sayan resti gündem oldu
5 kadınla birlikte görüntülenince! Eski Beşiktaşlı Fernandes gazeteciyi yumrukladı
5 kadınla birlikte görüntülenince! Eski Beşiktaşlı Fernandes gazeteciyi yumrukladı
Babacan'dan hükümete çağrı: Yarın mesai başlar başlamaz yapın!
Babacan'dan hükümete çağrı: Yarın mesai başlar başlamaz yapın!
Çağlar Ökten'in oğlu Artur kaç yaşında, annesi kimdir?Çağlar Ökten eski eşi kimdir?
Çağlar Ökten'in oğlu Artur kaç yaşında, annesi kimdir?Çağlar Ökten eski eşi kimdir?
Şehit eşine zulüm! İşten kovuldu CHP'li belediyeden skandal: Eşin bize mi şehit oldu
Şehit eşine zulüm! İşten kovuldu CHP'li belediyeden skandal: Eşin bize mi şehit oldu
Kiracılar için umutlandıran açıklama! 10 binlik kira 6-7 bine düşecek!
Kiracılar için umutlandıran açıklama! 10 binlik kira 6-7 bine düşecek!
Aydın'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı ölenler var
Aydın'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı ölenler var
MEB duyurdu! LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı
MEB duyurdu! LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı