Ecem Uzun kiminle evlendi eşi Deniz Şeremetli kimdir, ne iş yapar?

Ah Kalbim, Küçük Sırlar ve Jet Sosyete gibi birçok dizide rol alan genç oyuncu Ecem Uzun uzun süredir birlikte olduğu Deniz Şeremetli ile evlendi. Yakın dostların katıldığı düğünde Ecem Uzun eşi ile sık sık fotoğraf paylaştı. Peki Ecem Uzun kimdir, kaç yaşında, eşi Deniz Şeremetli ne iş yapıyor?

Abone ol

Birçok dizide rol alan, genç oyuncu Ecem Uzun, uzun süredir birlikte olduğu Deniz Şeremetli ile aile arasında yapılan bir düğünle evlendi. Ah Kalbim, Aliye, Jet Sosyete gibi birçok dizide rol alan Ecem Uzun 30 yaşında ve İstanbul Sarıyer doğumlu. Peki Ecem Uzun'un eşi Deniz Şeremetli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Oynadığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Ecem Uzun Deniz Şeremetli ile Spicy Orman Evi’nde nikah masasına oturdu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahta, yakın arkadaşları çifti yalnız bırakmadı.

Düğüne Hasibe Eren, Deniz Cengiz, Şerif Erol, Derya Kardaş ve Haki Biçici gibi isimler katıldı.

Ecem Uzun kimdir: Aliye dizisiyle beraber çocuk oyuncu olarak dizi sektörüne adım atan Ecem Uzun, son zamanların en başarılı oyuncuları arasında zikrediliyor. Peki, Yeşim Ustaoğlu’nun yazıp yönettiği Tereddüt filmindeki rolüyle ödüle layık görülen Ecem Uzun kimdir? İşte, Ecem Uzunun biyografisi...

17 Haziran 1992 yılında İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelen Ecem Uzun'un oyunculuğa ilk adımı ünlü bir gıda firmasının reklamlarında rol almasıyla olmuştur. Daha sonra Aliye dizisinde rol alarak, ekranların aranan yüzlerinden olur. Sekiz yaşında Sarıyer Belediye Tiyatrosu ile tiyatro eğitimine başlamış bu esnasında aynı kuruluşun tiyatro oyunlarında rol almıştır. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ecem Uzun, Aliye, Geniş Zamanlar, Pulsar, Gönül Salıncağı ve Ah Kalbim gibi birçok dizide rol almıştır.

Aliye ve Pulsar gibi dizilerle adını duyuran Ecem Uzun, Star TV ekranlarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisiyle tanınan oyuncular arasına girmiştir. Dizide Sinem Kobal, Burak Özçivit, Birkan Sokullu ve Merve Boluğur gibi ünlü isimlerle beraber rol almıştır.

2016 yılında Reha Erdem’in yazıp yönettiği Koca Dünya isimli filmde, Berke Karaer ile başrolü paylaşarak "Zuhal" karakterine hayat verir.

Yine 2016 yapımı eşim Ustaoğlu’nun yazıp yönettiği dram türündeki Tereddüt filminde rol almıştır. Filmdeki rolüyle ödüle layık görülen Uzun'un adı uluslararası film festivallerinde de duyulmuştur.

Ödülleri:

2016- 53. Uluslararası Antalya Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Tereddüt)

2016- 23.Adana Altın Koza Film Festivali- Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Koca Dünya)

2014- Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri- Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı (Savaş)

2014- Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri, Umut Veren Oyuncu (Savaş)

Rol Aldığı Yapımlar:

2016- Koca Dünya

2016- Tereddüt

2016 - Aşk Yalanı Sever

2014- Savaş- Tiyatro Pürtelaş

2010 - Küçük Sırlar

2009 - Ah Kalbim

2008 - Pulsar

2007 - Gönül Salıncağı

2006 - Geniş Zamanlar

2004 - Aliye