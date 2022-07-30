Adana'da içiliyor tadına bakan müşteriler memleketlerine dönerken litrelerce götürüyor

"Önce normal ayran gibi yapıyorum daha sonra içerisine taze acı biber ve salatalık doğruyorum, kekik ve çeşitli baharatlarla sabaha kadar bekletiyorum. Sabah da süzerek tezgahın yolunu tutuyorum. Acılı ayran yoğun ilgi görüyor. Müşterilerimde severek içiyor."