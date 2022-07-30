Adana'da içiliyor tadına bakan müşteriler memleketlerine dönerken litrelerce götürüyor
Adana'nın serinleten lezzeti el yapımı "acılı ayran", vazgeçilmez sokak lezzetleri arasına girerek çevre illerden de ilgi görmeye başladı.
Adana'nın kavurucu sıcaklarının serinleten içeceği acılı ayran, kentin birçok yerinde bulunan seyyar tezgahlarda satılıyor. Ev yapımı yoğurt, çeşitli baharatlar ve acı biberin harmanlanmasıyla yapılan acılı ayran, 1 gün dinlendirildikten sonra buz dolu kaplarda tezgaha çıkarılıyor.
Vatandaşın özellikle sabah kahvaltılarında tercih ettiği acılı ayran, en çok Adana'ya özgü simitle tüketiliyor.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yaklaşık 40 yıldır seyyar tezgahta acılı ayran satan Servet Özkaya (60), AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi. Ayran mesaisinin bir önceki günden başladığını anlatan Özkaya, şöyle devam etti:
"Önce normal ayran gibi yapıyorum daha sonra içerisine taze acı biber ve salatalık doğruyorum, kekik ve çeşitli baharatlarla sabaha kadar bekletiyorum. Sabah da süzerek tezgahın yolunu tutuyorum. Acılı ayran yoğun ilgi görüyor. Müşterilerimde severek içiyor."