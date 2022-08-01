Alışveriş merkezleri 2019 cirolarını yakalayamadı

Koronavirüs pandemisinin vurduğu ağır darbe sonrası perakende sektörü toparlanmaya çalışıyor. Ziyaretçi sayıları pandemi öncesine dönse de satış miktarlarında beklenen yükselme yaşanmadı.

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Yoğunlaşan turist girişleri ve artan turizm gelirleri ile hızlı bir toparlanma yaşanan perakende sektöründe ziyaretler pandemi öncesini yakalarken, artan cirolara rağmen satış adetleri 2019'u yakalayamadı. Sektör temsilcileri halkın alım gücündeki düşüşün hissedildiğini ancak sonbahar döneminde okul açılışları ve kasım kampanyaları ile ivmenin sürebileceğine işaret ederken, 2019 yılı adetlerinin ise yakalanamayacağına işaret etti.

Sorun alım gücünde

Turistlere yönelik iş yapan AVM'lerde yoğunluk yaşandığını kaydeden Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, “Turist bölgelerinde yüzde 8 civarında artış var, geçen yıla göre… Pandemi dolayısıyla herhangi bir sorun yaşamazsak çok büyük bir problem olmayacaktır. Halkın alım gücü düştü bunun da herkes gibi bize de negatif yansımaları olacak” dedi.

Geçen yıl pandemiden çıkışla birlikte büyük bir talep patlaması yaşandığını kaydeden Hüseyin Altaş, ziyaretçi sayılarının 2019'u da yakaladığını aktardı. İstanbul'da turistlerin ilgi gösterdiği AVM'lerde de işlerin iyi gittiğini kaydeden Altaş, yılı kalan kısmına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Eylülde okullar açılıyor. Kasımda alışveriş günleri derken yılbaşı ile sonbahar ve kış dönemini idare ediyoruz. Ama sorun alım gücündeki düşüşte”.

Adetler 2019 düzeyine ulaşamaz

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel asgari ücret zammı ile maaş artışlarının etkisini ağustostan itibaren görmeyi beklediklerini belirterek, şu ana kadar talebin iyi bir seviyede devam ettiğini aktardı. “Beklentiler fiyat artış hızının düşeceği yönünde ama hiç akla hayale gelmedik etkiler olabiliyor. Siyaset ve seçim nedeni ile belirsizlikler gelecek dönem perakende sektörünü doğrudan etkileyecek. Bu yıl 2019'un adet düzeyinde ulaşılamaz gibi geliyor” diyen Öncel, seçim sürecindeki vaatlerin de tüketici lehine olabileceğini kaydetti.