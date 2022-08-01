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1 Ağustos 2022 itibariyle doğalgaz tarifesi yayınlandı! Doğal gaza zam var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
1 Ağustos 2022 itibariyle doğalgaz tarifesi yayınlandı! Doğal gaza zam var

Doğal gazda 1 Ağustos 2022 itibariyle uygulanacak tarife yayımlandı. Elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 zam yapıldı. Konut ve sanayi abonelerinin tarifelerinde değişikliğe gidilmedi.

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Doğal gazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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