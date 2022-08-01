Bugün başladı 1 hafta sürecek! Meteorolojiden yağmur ve aşı sıcak haberi : Bursa, İstanbul, Samsun

Yağmur ne zaman geliyor hangi illeri vuracak? : Bugün itibariyle yurdun kuzey kesimlerinde yağmur başlıyor. Bursa, Kocaeli, Yalova, Zonguldak, Bartın illerinde serinleten bir yağmur etkili olurken, Bilecik, Karabük, Bolu, Kastamonu, Artvin ve Ardahan'da çok şiddetli bir yağış var. İstanbul'a sağanak yağmur 2 Ağustos salı günü uğrayacak. Ancak bu yağış çok etkili ve yoğun olmayacak. Salı günü Giresun ve Trabzon'da gök gürültülü ve etkili bir yağmur bekleniyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağmur Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin tüm kıyı illerinde görülecek. Samsun'dan Artvin'e kadar bölge illerinde kuvvetli yağışlar var.