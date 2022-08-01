Bugün başladı 1 hafta sürecek! Meteorolojiden yağmur ve aşı sıcak haberi : Bursa, İstanbul, Samsun
İSTANBUL, Bursa, Samsun, Trabzon, Kocaeli dahil bir çok il için Meteoroloji'den yağmur müjdesi geldi. Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri ve Kırşehir illerinde ise mevsim normalleri üstünde sıcak hava görülecek. Meteorolojinin 1-7 Ağustos 2022 haftası için yayınladığı son hava durumu tahminine göre yurdun bir kısmı yağmurla serinlerken bir kısmı aşırı sıcaklarla kavrulacak. Bugün yağmur Marmara ve Batı Karadeniz'de başlıyor. İlerleyen günlerde bazı illerde sele sebep olabilecek kuvvette sağanak var.
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü 1 - 7 Ağustos 2022 haftasının son hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre yeni haftada Türkiye'nin bir kısmı mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcaklarla terlerken, bir kısmı ise şiddetli yağmurla boğuşacak. Bugün Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde yağmur başlıyor. İzmir başta olmak üzere Ege illerinde rüzgarla birlikte sıcaklar etkili olacak. Gaziantep ve Diyarbakır 40 derecenin üstündeki sıcaklarla kavrulurken, başkent Ankara mevsim normallerine inen sıcaklıkla biraz nefes alacak. İstanbul için ise yağmur müjdesi var. İşte meteoroloji ve uzmanlardan gelen son hava durumu tahmini:
Bugün hava nasıl? : Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, bugün için hem yağmur, hem de kuvvetli rüzgara dikkat çekti. Orhan Şen, uyarılarını şu sözlerle duyurdu:
*Bugünden itibaren kuzey kesimlerde bulutlanma artacak. Marmara’nın doğusu Karadeniz kıyı ve iç kesimlerde yağmur var. Rüzgar Ege Bölgesi'nde kuzeybatıdan kuvvetli esecek. Sıcaklıklar Marmarada ve Ege de ortalamada kalırken, Akdenizde bölgesinde ortalamanın 2 derece altında olacak. Bugün İstanbul 31, Antalya 30, İzmir 34 , Ankara 32 derece olacak.
Yağmur ne zaman geliyor hangi illeri vuracak? : Bugün itibariyle yurdun kuzey kesimlerinde yağmur başlıyor. Bursa, Kocaeli, Yalova, Zonguldak, Bartın illerinde serinleten bir yağmur etkili olurken, Bilecik, Karabük, Bolu, Kastamonu, Artvin ve Ardahan'da çok şiddetli bir yağış var. İstanbul'a sağanak yağmur 2 Ağustos salı günü uğrayacak. Ancak bu yağış çok etkili ve yoğun olmayacak. Salı günü Giresun ve Trabzon'da gök gürültülü ve etkili bir yağmur bekleniyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağmur Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin tüm kıyı illerinde görülecek. Samsun'dan Artvin'e kadar bölge illerinde kuvvetli yağışlar var.
Bu hafta aşırı sıcakların görüleceği yerler: Meteorolojinin yayınladığı haritalı hava durumu tahminine göre İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde bugün kuzeybatıdan çok kuvvetli rüzgar var. Bu illerde ortalama sıcaklık 25-39 derece arasında olacak. Antalya bugün mevsim normallerinin 2 derece altına inen sıcaklıkla serinleyecek ama salı gününden itibaren termometre yeniden kırmızıya dönecek. İç Anadolu bölgesinde Kayseri, Kırşehir, Çankırı illeri aşırı sıcakları yaşamaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu illerinin tamamında ise sıcaklık 40 dereceyi ve bazı illerde 40 derecenin üstünü gösterecek.